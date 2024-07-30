Алексей Миранчук стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед»

Американский футбольный клуб «Атланта Юнайтед» анонсировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука, который выступал в составе итальянской «Аталанты». В официальном аккаунте команды из Америки в Twitter опубликовано сообщение, в котором изображён трофей Лиги Европы, а также чёрно-синие полоски меняют свой цвет на красно-чёрный.

«Те же полосы, другие цвета», — говорится в сообщении.

Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Ранее бывший тренер «Анжи» поддержал возможный переход Миранчука в «Атланту».