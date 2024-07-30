Российский футболист Захарян перенесет операцию

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля и будет прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба команды из Испании.

«У Арсена Захаряна обнаружена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, возникшая в результате повреждения, полученного во время тренировки 17 июля. Травма требует хирургического лечения. В ближайшие дни Захарян будет прооперирован в Барселоне», — заявили в клубе.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сыграл в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

Ранее во Франции назвали Захаряна одной из величайших надежд российского футбола.