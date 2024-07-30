Выступившая на открытии ОИ артистка подала жалобу из-за травли в интернете

Французская артистка Барбара Буч, которая выступила на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже, подала жалобу из-за травли в интернете. Она принимала участие в сцене с пародией на «Тайную вечерю», которая вызвала массу недовольств. Слова адвоката Буч приводит Francetvinfo.

«Артистка стала объектом неслыханной волны кибербуллинга и клеветы... Она подает жалобу на эти действия, совершенные как гражданами страны, так и иностранцами», — заявил адвокат артистки, который также отметил, что Буч неоднократно оскорбляли и угрожали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже позором.