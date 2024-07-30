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Серфингист рассказал, как чуть не утонул на Олимпиаде-2024

Австралийский серфингист заявил, что чуть не утонул во время соревнований на ОИ

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Carlos Barria/Reuters

Австралийский серфингист Джек Робинсон рассказал, как чуть не утонул на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Его слова приводит Daily Mail.

«Меня протащило по дну, а затем меня почти зажало двумя волнами. У меня было мало воздуха и времени. Я вспомнил о многих парнях, испытавших здесь подобные проблемы», — заявил 26-летний серфингист.

Спортсмен также назвал условия, в которых проходят старты, экстремальными и заявил, что серфинг — один из самых опасных видов спорта на Олимпиаде.

29 июля серфингист из Австралии вышел в четвертьфинал соревнований, которые проводятся на Таити, выиграв свое противостояние с Джоном Флоренсом из США почти на пять баллов — 13,94 балла против 9,07 у соперника.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее пловчиха Чикунова заявила, что соскучилась по международным стартам.

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