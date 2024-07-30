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Пловчиха Чикунова заявила, что соскучилась по международным стартам

Российская пловчиха Чикунова заявила о том, что скучает по международным стартам

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Максим Богодвид/РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира на короткой воде Евгения Чикунова призналась, что соскучилась по международным стартам. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«То, что я соскучилась по международным стартам — это да. Съездили недавно в Боснию, и я это еще раз поняла. Да, я действительно скучаю», — заявила спортсменка.

Также она выразила надежду, что еще не вышла на пик своей формы.

«Пик? Мне 19 лет. Какой пик? Я не согласна. Хочется верить в то, что он еще впереди», — добавила Чикунова.

Россиянка является рекордсменкой мира на дистанции 200 метров брассом. Чикунова не имеет нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2024.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности.

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