Фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности

Египетская фехтовальщица Нада Хафез рассказала, что выступила на Олимпийских играх — 2024 в Париже, находясь на седьмом месяце беременности.

«То, что казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет малыш. Мы с ним пережили немало испытаний — как физических, так и эмоциональных, но оно того стоило», — поделилась Хафез в социальных сетях.

Спортсменка также заявила, что ее переполняет гордость потому, что ей удалось добраться до 1/8 финала Олимпийских игр. Хафез рассказала, что добиться успеха ей помогли доверие мужа и семьи. Золотую награду в этой дисциплине завоевала француженка Манон Апити-Брюне.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для того, чтобы принять участие, им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады не могут продать билеты на церемонию закрытия.