Медведева о желаемом интервью с Тутберидзе: хочется сделать вау-эффект

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что хотела бы позвать заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на интервью, но не уверена в том, что экс-наставница согласится. Ее слова приводит РИА Новости. Медведева ведет YouTube-канал, где выпускает собственное шоу в формате интервью «Бес комментариев».

«Этери Георгиевна? Думаете, пойдет? Хорошо, что вы так думаете. В общем, хочется сделать вау-эффект с интервью. Наверное, это будет такой гость из прошлого», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина резко высказалась о методах работы тренера Тутберидзе.