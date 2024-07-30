Трамп о церемонии открытия ОИ: то, что они сделали, было позором

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже позором. Слова экс-главы государства приводит Fox News.

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — сказал Трамп.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал некоторые сцены на церемонии открытия Игр искусством и выражением свободы.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сене. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что пловчиха Чикунова превзошла результат чемпионки Игр-2024 и получит 2 млн рублей.