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Пловчиха Чикунова превзошла результат чемпионки Игр-2024 и получит 2 млн рублей

Пловчиха Чикунова получит 2 млн за то, что превзошла результат чемпионки ОИ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова на прошедшем в Екатеринбурге Финале Кубка России показала результат 1 минута 05,26 секунды на дистанции 100 м брассом.

Она превзошла результат Татьяны Смит из ЮАР, которая выиграла летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания сообщили РИА Новости, что спортсмены, которые в Финале Кубка России повторят или превзойдут результат чемпиона Олимпийских игр в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн рублей призовых. Соответственно, Чикунова это условие выполнила и должна получить призовые.

В 2023 году Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом во время выступления на чемпионате России в Казани. В финале она проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Россиянка превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Схунмакер (2.18,95), который она установила на Олимпийских играх в Токио.

На чемпионате России 2019 года на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова установила юношеский рекорд страны, показав время в 2 минуты 22,67 секунды. В октябре 2020 года она установила новый юношеский рекорд России на дистанции 50 метров брассом — 30,81 секунды.

Чикунова является обладательницей серебряных наград чемпионата мира на короткой воде (2021) и чемпионата Европы 2021 в составе комбинированной эстафеты. Также в 2021 году она выиграла чемпионат Европы на короткой воде, победив на дистанции 200 м брассом.

Ранее в Африке раскритиковали недопуск России на Олимпиаду-2024.

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