В Африке раскритиковали недопуск России на Олимпиаду-2024

Лидер сенегальской партии «Республика ценностей» Тьерно Алассан Салл подверг критике решение Международного олимпийского комитета не допускать сборную России на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова передают РИА Новости.

«Редко Олимпийские игры так сильно символизировали высокомерие Запада, который навязывает миру свой единственно верный взгляд на цивилизацию... Исключить Россию за конфликт на Украине и в то же время с открытыми объятиями принять Израиль», — заявил Салл.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее директор открытия Игр-2024 сделал заявление о церемонии.