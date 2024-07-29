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Директор открытия Игр-2024 сделал заявление о церемонии

Директор открытия Игр Ребуль: мы сожалеем, если обидели, но не оправдываемся

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Директор церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже Тьерри Ребуль выступил с заявлением после того, как мероприятие было раскритиковано. Его слова приводит RMC Sport.

«Мы сказали, что сожалеем, если кого-то обидели. Но мы не оправдываемся, будто в чем-то ошиблись. Ошибиться было невозможно», — заявил Ребуль.

Он также добавил, что мероприятие понравилось 87% французов.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее глава Греческой церкви назвал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения.

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Олимпиада 2024
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