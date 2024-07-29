Глава Греческой церкви назвал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения

Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним кратко охарактеризовал церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Заявление приводит РИА Новости со ссылкой на архиепископию.

«Все это достойно абсолютного презрения», — заявил он.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее в МОК рассказали, почему пропал ролик с яркими моментами открытия ОИ.