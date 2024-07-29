Во Франции назвали искусством церемонию открытия Олимпиады

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции France 2, отметив, что некоторые сцены ему не понравились.

«Но я думаю, что не стоит понимать их как нечто иное, чем выражение свободы… Искусство, а то, что мы увидели, было искусством, всегда подвергалось критике со стороны представителей религии», — заявил он.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Медведев обвинил МОК в продажности.