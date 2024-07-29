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Дмитрий Медведев обвинил МОК в продажности

Дмитрий Медведев назвал МОК зажравшейся от взяток организацией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК), отметив, что дело заключается даже не в скандальном открытии летних Олимпийских игр — 2024.

«Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным уж точно», — заявил Медведев.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в МОК рассказали, почему пропал ролик с яркими моментами открытия ОИ.

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