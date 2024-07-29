Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту

Союз конькобежцев России сообщил о смерти рекордсмена мира Юрия Сергеева

close
100%
«Союз конькобежцев России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Союз конькобежцев России»

Советский конькобежец Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», — говорится в сообщении.

Сергеев являлся рекордсменом мира на дистанции 500 м (1952-1956). За это время он четыре раза улучшал мировое достижение. После завершения спортивной карьеры Сергеев работал тренером в «Динамо», являлся тренером всесоюзной категории. Сергеев награжден медалью «За оборону Москвы», орденами Отечественной войны II степени, «Знаком Почета».

Ранее вратарь эквадорской «Барселоны» из города Гуаякиль Джастин Корнехо ушел из жизни в возрасте 20 лет.

Подробности случившегося не сообщаются. Однако местные СМИ раскрывают детали. По их данным, спортсмен упал у себя дома в душе и сильно ударился головой.

Ранее на 46-м году жизни умер баскетболист «Автодора» и сборной Украины Николай Хряпа.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами