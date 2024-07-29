Умер многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту

Советский конькобежец Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», — говорится в сообщении.

Сергеев являлся рекордсменом мира на дистанции 500 м (1952-1956). За это время он четыре раза улучшал мировое достижение. После завершения спортивной карьеры Сергеев работал тренером в «Динамо», являлся тренером всесоюзной категории. Сергеев награжден медалью «За оборону Москвы», орденами Отечественной войны II степени, «Знаком Почета».

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Подробности случившегося не сообщаются. Однако местные СМИ раскрывают детали. По их данным, спортсмен упал у себя дома в душе и сильно ударился головой.

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