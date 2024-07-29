В МОК рассказали, почему пропал ролик с яркими моментами открытия ОИ

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, что удаление ролика с яркими моментами открытия Олимпиады связано с принадлежностью прав в разных странах, передает «Чемпионат».

«Это связано с принадлежностью прав на видеоряд в разных странах», — заявил Адамс.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее во Франции произошла еще одна диверсия во время Олимпиады.