Футболист Глушаков поделился впечатлениями от дебюта Барко за «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Спартака», заявив, что красно-белые являются для него рядовым соперником, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Как мне игра Барко? Видно, что это футболист хорошего класса», — сказал Глушаков.

Барко открыл счет на 49-й минуте. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Манфред Угальде. Срджан Бабич довел счет до разгромного, но Бутта Магомедов на последней минуте отыграл один мяч.

«Спартак» после двух туров чемпионата России имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Александр Мостовой оценил игру Барко в первом матче за «Спартак».