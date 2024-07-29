Стала известна дата, когда США вручат золото Олимпиады, отобранное у россиян

Американские фигуристы получат золотые медали командных соревнований 7 августа. Об этом на брифинге рассказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Его слова передает Sport24.

В этот же день серебряные медали получат фигуристы из Японии.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее решение CAS по лишению России золота ОИ-22 назвали предвзятым.