Свищев: оргкомитет Олимпиады занимается вредительством

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что второй подряд тренировочный олимпийский заплыв триатлонистов отменен из-за плохого качества воды в Сене, передает ТАСС.

«Оргкомитет и власти Франции занимаются вредительством. Многократно говорилось о несоответствии Сены для проведения спортивных соревнований. Но нет, они продолжают стоять на своем», — сказал Свищев.

Также Свищев не исключил того, что заплыв в Сене приведет к вреду для здоровья у кого-то из атлетов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, в церемонии не участвовали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее литовскую пловчиху представили как нейтральную спортсменку на Олимпиаде.