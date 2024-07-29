Немецкий спортсмен раскритиковал качество еды на Олимпиаде

Член сборной Германии по хоккею на траве Кристофер Рюр раскритиковал качество еды на Олимпиаде. Его слова передает Faz.net.

«Еда здесь, мягко говоря, катастрофа. Станций с едой невероятно мало. Качество еды оставляет желать лучшего», — сказал Рюр.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Мария Захарова назвала искренним невежеством извинения за церемонию открытия Олимпиады в Париже.