На Олимпиаде отменили заплыв из-за грязной воды в Сене

Второй тренировочный заплыв триатлонистов на парижской Олимпиаде отменен из-за плохого качества воды в Сене, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпиады.

«Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона и местные власти решили отменить плавательную часть. Уровень качества воды не дает достаточных гарантий», — говорится в заявлении.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось о том, что власти Франции работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпиады.