Власти Франции работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпиады

Французские власти работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Париже, передает Wired.

С 1 января по 30 апреля 2024 года вирусом денге во Франции заболели 2000 человек.

Власти Франции планируют ограничить потенциальную возможность превращения Игр в событие, которое может способствовать большему распространению опасного вируса.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Мирра Андреева вылетела с одиночного женского турнира Олимпиады.