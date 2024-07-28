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В «Химках» объяснили, почему команда проиграла «Спартаку»

Тренер «Химок» Артига заявил, что «Спартак» дожал их во втором тайме

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ФК «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что столичный клуб наказал их за допущенные ошибки. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, красно-белые смогли во втором тайме завершить то, что у них не вышло в первом.

«Мы недовольны результатом, потому что мы хотели и надеялись победить, но у нас не вышло. Мы играли хорошо один тайм против такой большой и великой команды как «Спартак», но во второй половине мы не смогли справиться с такими мастеровитыми игроками, как Барко, Угальде», — заявил Станкович.

Встреча «Химки» — «Спартак» завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. «Спартак» после двух туров имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Ранее Деян Станкович рассказал, как справляется с давлением в «Спартаке».

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