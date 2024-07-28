Надаль о матче с Джоковичем на Олимпиаде: мы в очень разном положении

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением об игре с сербом Новаком Джоковичем во втором круге Олимпиады, отметив, что они находятся в разных положениях, передает The Second Serve.

«Мы в очень разном положении. Он сейчас конкурентоспособен, а я не играю на таком уровне последние два года. Посмотрим, как далеко я зайду», — заявил Надаль.

Надаль обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича в первом круге Олимпиады.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Надаль реализовал четыре брейк-поинта из восьми. Оба теннисиста выполнили по одному эйсу.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Джокович разгромно победил в первом матче на Олимпиаде.