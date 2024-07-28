Вайцеховская назвала зашкваром извинения МОК за церемонию открытия Игр

Журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале заявила, что церемония открытия Олимпиады не стоит всего того гнева, которым сейчас переполнены СМИ.

«Но чтобы МОК официально извинился перед миром за свое главное шоу, это, конечно же, полный зашквар», — отметила она.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее МОК опубликовал извинения за скандальную церемонию открытия Игр.