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Ямаль подозревает свою девушку в измене и отписался от нее в соцсетях

Футболист Ямаль отписался в соцсетях от своей девушки из-за подозрений в измене

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Wolfgang Rattay/Reuters

17-летний футболист каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отписался в соцсетях от своей девушки Алексы Падильи из-за того, что он подозревает ее в измене, передает Sport24.

В сети распространяется видео, на котором Падилья проводит время с друзьями. Один из приятелей девушки, который записывал вечеринку на телефон, случайно заснял, как Падилья сидит на коленях одного из молодых людей. Девушка выбила телефон из рук парня, когда он показал ее в прямом эфире.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ямаль в той встрече отдал результативную передачу на первый гол, а по итогам всего турнира был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри стал самым ценным игроком Евро.

Ранее Ямаль взял номер Лионеля Месси в «Барселоне».

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