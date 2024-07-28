Мирра Андреева вылетела с одиночного женского турнира Олимпиады

Россиянка Мирра Андреева проиграла представительнице Польши Магде Линетт в матче первого круга женского одиночного турнира Олимпиады.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Соперницы по два раза подали на вылет, не допустили двойных ошибок, россиянка допустила 18 двойных ошибок, а полячка --16.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее уроженка Москвы Елена Рыбакина объяснила, почему снялась с Олимпиады.