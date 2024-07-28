Председатель Госдумы Володин заявил, что на открытии Олимпиады надругались над Библией

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что организаторы открытия Олимпиады надругались над Библией.

«Они надругались над Библией. Оскорбили чувства христиан всего мира. Они сделали главными участниками события представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов», — заявил Володин.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Медведев назвал церемонию открытия Игр позорным фрик-шоу.