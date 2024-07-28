Российская теннисистка рассказала, почему поехала на ОИ в нейтральном статусе

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что поехала на Олимпиаду в нейтральном статусе, заявив, что если есть возможность поехать на Игры, то надо ей пользоваться, передает «Чемпионат».

«Я же знаю, откуда я. Люди тоже знают. У меня есть фамилия. Мы играем с этими условиями два года. Если нам дают возможность играть, то пользуемся этой возможностью», — сказала Шнайдер.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее россиянка Екатерина Александрова вылетела с турнира Олимпиады в одиночном разряде.