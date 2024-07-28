В МОК рассказали, почему осужденный за изнасилование девочки волейболист участвует в Играх

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс прокомментировал участие нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде в Играх, которого в 2014 году осудили за изнасилование 12-летней девочки, передает РИА Новости.

«Это был выбор НОК Нидерландов. Он не живет в Олимпийской деревне. Мы должны допускать возможность раскаяния», — заявил Адамс.

Ван де Вельде был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку за половой контакт с несовершеннолетней девочкой. После отбытия части срока его отправили обратно в Нидерланды, где приговор был скорректирован в соответствии с местными законами.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее фанаты освистали осужденного за педофилию волейболиста перед матчем ОИ.