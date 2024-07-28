Оргкомитет Игр-2024 объяснил пропажу видео с церемонии открытия

Директор по коммуникациям оргкомитета летних Олимпийских игр — 2024 Энн Дескам объяснила, почему с официального сайта Игр и YouTube-канала пропало видео церемонии открытия. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это связано с геоблокировкой», — сказала Дескам.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Ислам Махачев вновь раскритиковал церемонию открытия Олимпиады.