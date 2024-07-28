Фанаты освистали осужденного за педофилию волейболиста перед матчем ОИ

Нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, осужденный и отбывший наказание за изнасилование несовершеннолетней, был освистан болельщиками перед первым матчем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

28 июля ван де Вельде в паре с Мэттью Иммерсом проиграл стартовый матч группового этапа олимпийского турнира против итальянцев Алекса Рангери и Адриана Карамбулы со счетом 1-2. Нидерландского волейболиста освистали во время предматчевого представления.

Стоит отметить, что ван де Вельде живет отдельно от других спортсменов.

Ван де Вельде был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку за половой контакт с несовершеннолетней девочкой. После отбытия части срока его отправили обратно в Нидерланды, где приговор был скорректирован в соответствии с местными законами.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ислам Махачев вновь раскритиковал церемонию открытия Олимпиады.