В «Севилье» ответили на слух про интерес к Чалову

В пресс-службе «Севильи» ответили на информацию журналиста Фабрицио Романо, который сообщил о заинтересованности клуба в российском нападающем ЦСКА Федоре Чалове. Заявление привел «Спорт-Экспресс».

«У «Севильи» другая цель для усиления нападения», — указала пресс-служба.

25 июля журналист Иван Карпов сообщил, что Чалов согласился на переход в греческий ПАОК. Россиянин согласился на трансфер после разговора с президентом греческого клуба. Отмечается, что Чалов сомневался в переходе до разговора с главой ПАОКа.

Футболист летал вместе с армейцами на матч второго тура Российской премьер-лиги с «Пари НН» (3:0), не попал в стартовый состав и вышел на замену.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее Чалова назвали готовым к переезду в Европу.