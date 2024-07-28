Махачев вновь раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Ислам Махачев вновь раскритиковал церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024, назвав ее отвратительной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Честно сказать, смотрел открытие Олимпиады, и было отвратительно. Неуважение ко всем религиям, ко всем человеческим ценностям. Планировал поехать на Олимпиаду, но после такого даже нет желания ехать», — заявил Махачев.

Ранее боец также назвал церемонию позором.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее видео скандального открытия Олимпиады в Париже пропало с официальных ресурсов.