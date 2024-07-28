Сборная Германии пожаловалась на еду на Олимпиаде в Париже

Сборная Германии по хоккею на траве осталась недовольна качеством и количеством еды, которая предоставляется на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом пишет информационное агентство DPA.

«Еда — это, мягко говоря, катастрофа. Вы невероятно долго стоите в очереди, станций с едой невероятно мало. Да и качество еды не особенно хорошее», — заявил игрок сборной Германии Кристофер Рюр.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее видео скандального открытия Олимпиады в Париже пропало с официальных ресурсов.