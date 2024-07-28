Экс-глава МИД Австрии назвала открытие Олимпиады раздуванием шумного уродства

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале раскритиковала открытие летних Олимпийских игр — 2024 в Париже и сравнила церемонию с открытием зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

«От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже… Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад… От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля все больше наблюдается одно и то же – своего рода раздувание шумного уродства», — отметила она.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее тренировку по триатлону отменили на Олимпиаде из-за загрязнения Сены.