Тренировку по триатлону отменили на Олимпиаде из-за загрязнения Сены

Тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который должен был пройти в воскресенье, отменен из-за загрязненной воды в Сене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Как отмечается, такое решение было принято совместно оргкомитетом, Международной федерацией триатлона и местными властями. Причиной загрязнения воды называется дождь, который прошел 26 и 27 июля в Париже.

Соревнования по триатлону в рамках Олимпиады должны пройти 30 и 31 июля.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее 55-летняя грузинская спортсменка повторила рекорд по числу участий на Олимпиадах.