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«Мне было стыдно»: Аверина о своем провале на Олимпиаде

Арина Аверина призналась, что ей было стыдно из-за результата на Олимпиаде

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская гимнастка Арина Аверина в интервью на YouTube-канале RGcenter No1 призналась, что ей было стыдно из-за того, что она не смогла завоевать медаль в личном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я помню, что я, по-моему, извинялась [перед Ириной Винер], что я подвела. Мне было стыдно, просто стыдно. Конечно, [я себя винила]! А кого еще? Конечно, себя. За ленту — да, себя. Остальные виды — нет. Стыдно было вот за это», — поделилась она.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Арина Аверина призналась, что хочет детей.

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