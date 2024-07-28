Нигерийскую спортсменку дисквалифицировали с ОИ из-за положительной допинг-пробы

Международное агентство по тестированию (ITA) на официальном сайте сообщило о положительной допинг-пробе нигерийской спортсменки Синтии Огунсемилоре, выступающей в боксе.

ITA взяло образец под контролем Международного олимпийского комитета (МОК) во время внесоревновательного антидопингового контроля 25 июля 2024 года в Париже. Результат был сообщен уже 27 числа.

Спортсменка была проинформирована и отстранена — она не может выступать на Олимпийских играх — 2024, тренироваться, тренировать и участвовать в любой деятельности, которая связана с ОИ в Париже.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее 55-летняя грузинская спортсменка повторила рекорд по числу участий на Олимпиадах.