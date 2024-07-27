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Сборную Канады лишили очков на Олимпиаде из-за использования беспилотника для слежки

Канаду лишили шести очков на Играх из-за использования беспилотника для слежки

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Tullio M. Puglia/Stringer/Getty Images

Женская футбольная сборная Канады была лишена шести очков в олимпийском турнире из-за использования беспилотника для слежки за соперниками. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

23 июля один из сотрудников канадской команды запустил БПЛА для того, чтобы проследить за закрытой тренировкой сборной Новой Зеландии. 25 июля эти команды встретились в первом туре турнира на Играх, победа досталась Канаде, но результат был аннулирован.

После инцидента главный тренер сборной Канады Бев Пристман, члены ее штаба Жасмин Мандер и Джозеф Ломбарди были отстранены Международной федерацией футбола на год. Они не имеют права заниматься любой футбольной деятельностью.

Канадская федерация футбола, которая ранее уже отстранила тренеров, получила штраф в размере $313 тыс.

Сборная Канады — действующие олимпийские чемпионы.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26 числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Ислам Махачев назвал открытие Олимпиады в Париже позором.

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