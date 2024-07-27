Лера Кудрявцева назвала открытие Олимпиады балом Сатаны

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала в своем Telegram-канале церемонию открытия парижской Олимпиады, на которой присутствовали мужчины в женской одежде, а также была показана «Тайная вечеря» с участием трансвеститов.

«Кстати, самим французам стыдно за то, что мир видит их такими. Ребят, ну реально ведь. Бал Сатаны», — написала Кудрявцева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее в Греции открытие Олимпиады назвали крахом цивилизации.