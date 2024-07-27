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Вайцеховская об открытии Олимпиады: это означает, что в стране беда

Журналистка Вайцеховская назвала жутковатый момент на открытии Олимпиады

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Антон Денисов/РИА Новости

Журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале поделилась мнением о том, что олимпийский флаг во время церемонии открытия Игр повесили вверх ногами, назвав это жутковатым моментом.

«На международном языке перевернутый флаг означает, что в стране беда, чрезвычайное положение. Именно это переживает сейчас весь олимпийский спорт», — написала Вайцеховская.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию открытия Олимпийских игр в Париже.

До этого радиостанция Franceinfo сообщала, что часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже еще до начала из-за плохой видимости.

Зрители с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали трибуны, до этого отстояв большую очередь для проверки QR-кодов под дождем. На опубликованных фотографиях видно, что трибуна располагается на одном уровне примерно в ста метрах от Сены за металлическими заграждениями.

Ранее в Греции открытие Олимпиады назвали крахом цивилизации.

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