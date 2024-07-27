Маск назвал открытие Олимпиады вопиющим неуважением к христианам

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал в соцсети X (ранее Twitter) церемонию открытия Олимпийских игр из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.

Фотографии с открытия можно увидеть в галерее «Газета.Ru».

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее стала известна стоимость золотой олимпийской медали.