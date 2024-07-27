Усик рассказал, почему не добил Фьюри после нокдауна

Украинский боксер Александр Усик заявил, что рефери помешал ему добить британца Тайсона Фьюри после нокдауна, передает Boxing King Media.

«Когда я готовил удар слева, рефери оттолкнул меня и начал отсчет. Сейчас для меня это неважно, я выиграл, спасибо тебе, боже», — сказал Усик.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Реванш между боксерами должен состояться в декабре 2024 года

Ранее Усик признался, что счастлив от того, что его ждет еще один бой с Фьюри.