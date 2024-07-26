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Часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Franceinfo: часть зрителей ушла с церемонии открытия ОИ в Париже из-за видимости

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JULIEN DE ROSA/REUTERS

Часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже еще до начала из-за плохой видимости. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

«Это, конечно, не тот эффект, на который надеялись организаторы, но церемония открытия Олимпийских игр еще не началась, как некоторые зрители уже покинули свои места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали трибуны, до этого отстояв большую очередь для проверки QR-кодов под дождем.

На опубликованных фотографиях видно, что трибуна располагается на одном уровне примерно в ста метрах от Сены за металлическими заграждениями. Авторы публикации подчеркнули, что вид с нижних набережных Сены, куда продавались билеты, ничем не был загорожен, однако с верхних набережных зрители практически ничего не увидели.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже началась 26 июля.

Ранее Saxo Group сообщал, что стоимость золотых олимпийских медалей, которые будут вручать на Олимпиаде в Париже, составила $935.

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