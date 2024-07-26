Стала известна стоимость золотой олимпийской медали

Стоимость золотых олимпийских медалей, которые будут вручать на Олимпиаде в Париже, составила $935, передает Saxo Group.

Стоимость золотой медали на Олимпиаде в Токио составляла $763. Серебряная медаль выросла в цене с $415 до $473. А вот бронзовая медаль понизилась в цене с $4,1 до $3,9.

Уточняется, что увеличение стоимость золотой и серебряной медалей связан с увеличением спроса на металлы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее глава НОК Палестины обвинил МОК в двойных стандартах.