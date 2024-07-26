Стартовала церемония открытия парижской Олимпиады

В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года.

Парад олимпийцев стартовал на реке Сене со сборной Греции. Все сборные проплывают Сену на лодках.

Закроет парад Олимпийцев команда Франции. Российские и белорусские спортсмены не примут участия в мероприятии.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 мск. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее стал известен бюджет парижской Олимпиады.