Возле спорткомплекса «Лужники» появился Олимпийский Мишка

Возле спортивного комплекса «Лужники» появился талисман Олимпиады-80 — Олимпийский Мишка, передает Telegram-канал Baza.

Неизвестно, кому принадлежит талисман Олимпиады, установленный в «Лужниках».

Олимпиада 1980 года прошла в Москве с 19 июля по 3 августа. Сборная СССР завоевала 80 золотых медалей и выиграла медальный зачет.

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по мск. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее стал известен бюджет парижской Олимпиады.