Появилось фото формы нейтральных спортсменов на Олимпиаде 2024 года

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Российская теннисистка Елена Веснина в своих социальных сетях опубликовала фотографию в форме нейтральных спортсменов на Олимпиаде 2024 года, церемония открытия которой состоится 26 июля.

«Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения как в первый раз», — подписала снимок Веснина.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по мск. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее во Франции нарушение движения поездов в день открытия ОИ назвали саботажем.