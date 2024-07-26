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Роднина о лишении золота сборной России в командном турнире фигуристов на ОИ: все по правилам

Роднина: Валиева сама призналась в нарушении антидопинговых правил

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить сборную Россию золотой медали в командном турнире фигуристов, который прошел в рамках олимпийского турнира 2022 года, передает «Матч ТВ».

«У нас был хороший результат. Вычли все те баллы, которые заработала Валиева. Это по правилам. Показатели проб есть, Валиева сама призналась, решение вынесено», — сказала Роднина.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее решение CAS по лишению России золота ОИ-22 назвали предвзятым.

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